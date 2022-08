Turisti maleducati con una cameriera, la proprietaria chiude il ristorante per una settimana: “Nessuno può trattare il mio staff come spazzatura” (Di lunedì 1 agosto 2022) “A causa di maltrattamenti ai nostri camerieri, la cucina è chiusa”. È questo il cartello che la proprietaria di un ristorante ha appeso alla saracinesca del suo locale dopo che alcuni clienti maleducati hanno maltrattato una dei suoi dipendenti. Siamo negli Stati Uniti, più precisamente a Charlevoix, nel Michigan, e i fatti sono successi durante la settimana del Venetian Festival, una festa che ogni anno richiama in città più di 100mila persone che affollano bar e ristoranti. Anche per questo la decisione della ristoratrice non è passata affatto inosservata, anzi, il suo post su Facebook è diventato subito virale. “Ho lavorato nel centro di Charlevoix per gran parte della mia vita adulta durante Venetian. Di solito è fantastico, impegnativo, ma divertente e utile”, ha esordito nel post Larah Moore, la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 agosto 2022) “A causa di maltrattamenti ai nostri camerieri, la cucina è chiusa”. È questo il cartello che ladi unha appeso alla saracinesca del suo locale dopo che alcuni clientihanno maltrattato una dei suoi dipendenti. Siamo negli Stati Uniti, più precisamente a Charlevoix, nel Michigan, e i fatti sono successi durante ladel Venetian Festival, una festa che ogni anno richiama in città più di 100mila persone che affollano bar e ristoranti. Anche per questo la decisione della ristoratrice non è passata affatto inosservata, anzi, il suo post su Facebook è diventato subito virale. “Ho lavorato nel centro di Charlevoix per gran parte della mia vita adulta durante Venetian. Di solito è fantastico, impegnativo, ma divertente e utile”, ha esordito nel post Larah Moore, la ...

antoniorosato72 : Turisti maleducati con una cameriera, il ristorante chiude prima: «Nessuno può trattare male il mio staff». - Globe1078 : Turisti maleducati con una cameriera, il ristorante chiude prima: «Nessuno può trattare male il mio staff» - weremess : non mi sorprendo, quando vivevo a napoli e anche ora che ci vado da pendolare posso confermare che i turisti americ… - _happycactus_ : @Max_OGlasses A Roma fa' come i romani. Questo spiega un po' quei turisti stranieri provenienti da paesi apparentem… - dreamouist : comunque i turisti sono proprio maleducati e irrispettosi. Obbligo di mascherine e non le mettono, stanno scalzi su… -