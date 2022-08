Turisti maleducati con una cameriera, il ristorante chiude prima: 'Nessuno può trattare male il mio staff' (Di lunedì 1 agosto 2022) chiudere il locale in anticipo e tenere la saracinesca abbassata per il resto della settimana nel periodo in cui si fanno più affari. Sembra una mossa suicida, eppure è esattamente quello che ha fatto ... Leggi su leggo (Di lunedì 1 agosto 2022)re il locale in anticipo e tenere la saracinesca abbassata per il resto della settimana nel periodo in cui si fanno più affari. Sembra una mossa suicida, eppure è esattamente quello che ha fatto ...

Globe1078 : Turisti maleducati con una cameriera, il ristorante chiude prima: «Nessuno può trattare male il mio staff» - weremess : non mi sorprendo, quando vivevo a napoli e anche ora che ci vado da pendolare posso confermare che i turisti americ… - _happycactus_ : @Max_OGlasses A Roma fa' come i romani. Questo spiega un po' quei turisti stranieri provenienti da paesi apparentem… - dreamouist : comunque i turisti sono proprio maleducati e irrispettosi. Obbligo di mascherine e non le mettono, stanno scalzi su… - aci_della : @ilmessaggeroit Sanzioni più severe per turisti maleducati no? -