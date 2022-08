Turista fa il bagno nella fontana, Meloni: «Le città sono ostaggio del degrado e dell’illegalità» (video) (Di lunedì 1 agosto 2022) «Le città sono ormai ostaggio del degrado e dell’illegalità. La gestione Lamorgese si è dimostrata fallimentare anche su questo: zero controlli e strade in mano a incivili e criminali. Che spettacolo vergognoso…». Lo scrive su Facebook Giorgia Meloni che poi posta un video dal titolo “Napoli: Turista fa il bagno nella fontana. Ma dove sono i controlli nelle nostre città?”. Meloni e il video del Turista che fa il bagno nella fontana Il video, che è diventato virale, immortala un Turista inglese mentre fa il bagno di ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 1 agosto 2022) «Leormaidel. La gestione Lamorgese si è dimostrata fallimentare anche su questo: zero controlli e strade in mano a incivili e criminali. Che spettacolo vergognoso…». Lo scrive su Facebook Giorgiache poi posta undal titolo “Napoli:fa il. Ma dovei controlli nelle nostre?”.e ildelche fa ilIl, che è diventato virale, immortala uninglese mentre fa ildi ...

