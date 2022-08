Tunisino molesta ragazzina italiana, lo zio la difende: si becca una coltellata (Di lunedì 1 agosto 2022) Agrigento, 1 ago — Un accoltellato di serie B, di cui nessuno — in questi giorni monopolizzati dalla notizia dell’omicidio del nigeriano a Civitanova Marche — parlerà perché la vittima è semplicemente un italiano: parliamo del 40enne di Agrigento finito ieri all’ospedale con ferite da coltello provocate da un immigrato Tunisino. La sua colpa? Avere difeso la nipote adolescente molestata verbalmente dallo straniero. Tunisino molesta ragazzina in centro Secondo quanto riferito da Agrigento Today, l’uomo stava passeggiando nei pressi di piazza Aldo Moro quando si sarebbe accorto della scena: il Tunisino che importunava la ragazzina con frasi oscene. Le solite molestie mascherate da «tentativo di approccio» secondo il classico copione dei balordi di quella provenienza. I ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 1 agosto 2022) Agrigento, 1 ago — Un accoltellato di serie B, di cui nessuno — in questi giorni monopolizzati dalla notizia dell’omicidio del nigeriano a Civitanova Marche — parlerà perché la vittima è semplicemente un italiano: parliamo del 40enne di Agrigento finito ieri all’ospedale con ferite da coltello provocate da un immigrato. La sua colpa? Avere difeso la nipote adolescenteta verbalmente dallo straniero.in centro Secondo quanto riferito da Agrigento Today, l’uomo stava passeggiando nei pressi di piazza Aldo Moro quando si sarebbe accorto della scena: ilche importunava lacon frasi oscene. Le solite molestie mascherate da «tentativo di approccio» secondo il classico copione dei balordi di quella provenienza. I ...

Ultron65 : RT @IlPrimatoN: Quando la vittima è un italiano, il clamore è pari a zero - AlbanoNicola : RT @IlPrimatoN: Quando la vittima è un italiano, il clamore è pari a zero - IlPrimatoN : Quando la vittima è un italiano, il clamore è pari a zero -

Violenza sessuale: molesta minore a Viareggio, denunciato ... e portata sulla panchina in Passeggiata dove hanno poi avvisato i poliziotti; mentre gli agenti stavano chiarendo quanto accaduto, l'uomo, tunisino, è stato notato camminare poco lontano e, avuta ... Elemosina molesta alla stazione, foglio di via per un 53enne Un tunisino 50enne invece è finito din carcere per mano della squadra mobile della questura pisana. L'uomo doveva espiare un anno e 9 mesi di reclusione per due condanne per reati contro il ... Agenzia ANSA Rimini. Molesta i clienti e si denuda in pieno giorno a Marina centro Un uomo tunisino di 45 anni è stato arrestato dai carabinieri Aveva anche rubato uno zaino. ERIKA NANNI - Urla, schiamazzi e molestie verbali alle clienti ... ... e portata sulla panchina in Passeggiata dove hanno poi avvisato i poliziotti; mentre gli agenti stavano chiarendo quanto accaduto, l'uomo,, è stato notato camminare poco lontano e, avuta ...Un50enne invece è finito din carcere per mano della squadra mobile della questura pisana. L'uomo doveva espiare un anno e 9 mesi di reclusione per due condanne per reati contro il ... Violenza sessuale: molesta minore a Viareggio, denunciato Un uomo tunisino di 45 anni è stato arrestato dai carabinieri Aveva anche rubato uno zaino. ERIKA NANNI - Urla, schiamazzi e molestie verbali alle clienti ...