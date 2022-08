Tuffi grandi altezze | Europei 2022 | i convocati dell’Italia Cinque azzurri al via

(Di lunedì 1 agosto 2022) Dopo quelli dal trampolino, la Federazione Italiana Nuoto ha comunicato anche iper i prossimididalle, in programma a Roma a metà agosto.: i. Bertone: “Bertocchi in dubbio, Santoro al via solo nel sincro misto” Saranno bengliin gara, tre uomini e due donne: Alessandro De Rose Aurelia Nuoto – 27 metri Andrea Barnaba Triestina Nuoto – 27 metri Davide Baraldi CC Milano – 27 metri Elisa Cosetti Triestina Nuoto – 20 metri Veronica Papa Aurelia Nuoto – 20 metri Il commento del direttore tecnico Oscar Bertone: “Come Italia siamo partiti un anno e mezzo fa con Alessandro De Rose e adesso siamo ...

Nicola89144151 : A Roma: Campionati Europei di Nuoto in Vasca Lunga (11-17/08) Campionati Europei di Nuoto di Fondo (18-21/08) Camp… - laregione : A Ponte Brolla è di nuovo tempo di tuffi dalle grandi altezze -

SPORTFACE.IT

In totale saranno 17 gli azzurri attesi al via della manifestazione continentale, che comprende anche lo spettacolo deidallealtezze. Alcuni dubbi sulle condizioni fisiche di alcuni ...Inevitabili iin acqua. Ma come ogni anno, ci sarà sempre qualcuno che riuscirà nell'ardua ... che nonostante il passare dei secoli e delle mode continua a coinvolgere tutti,e piccini, ... Tuffi, Europei Roma 2022: i convocati dell'Italia. Il dt Bertone: "Vogliamo fare le nostre migliori gare" Tuffi, i convocati dell'Italia per gli Europei di Roma 2022: dodici azzurri selezionati, ma c'è qualche dubbio legato all'infermeria ...Sedici atleti per tornare ai vertici continentali. L'Italtuffi è pronta e darà battaglia dal 15 al 21 agosto nel parco del Foro Italico dove rieccheggiano ancora i fasti della Cagnotto che insieme a F ...