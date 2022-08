(Di lunedì 1 agosto 2022) Roma, 1 ago. - (Adnkronos) - Sedici atleti per tornare ai vertici continentali. L'Italè pronta e darà battaglia dal 15 al 21 agosto nel parco del Foro Italico dove riecheggiano ancora i fasti della Cagnotto che insieme a Francesca Dallapè vinsero uno storico argento nel sincro ai mondiali di Roma '09, che seguì il bronzo sempre dell'altoatesina dai tre metri.che lo scorso anno conquistarono 7 medaglie (2 ori, 3 argenti, 2 bronzi) nell'edizione di Budapest. Dal 18 al 20 agosto invece per la priva volta a livello continentale brividi ed emozioni per l'High Diving con lo spettacolo dei voli da 27 metri (uomini) e 20 metri (donne). Questi gli: Elena Bertocchi - Esercito/CC Milano (1metro - sincro 3 metri), Chiara Pellacani - Fiamme Gialle/Fratelli Marconi (1metro, 3 metri, sincro tre ...

Lorenzo Marsaglia - Marina Militare/CC Aniene (1 metro, 3 metri, sincro 3 metri) Giovanni Tocci - CS Esercito (1 metro, 3 metro, sincro 3 metri) Andreas Sargent Larsen - Fiamme Oro/CC Aniene (...Il direttore tecnico della nazionale italiana diha diramato l'elenco dei convocati per gliin programma a Roma dal 15 al 21 agosto 2022. In totale saranno 17 gli azzurri attesi al via della manifestazione continentale, che comprende ... Tuffi: Europei, 16 azzurri convocati Roma, 1 ago. - (Adnkronos) - Sedici atleti per tornare ai vertici continentali. L'Italtuffi è pronta e darà battaglia dal 15 al 21 agosto nel parco del Foro Italico dove riecheggiano ancora i ...TUFFI - 12 gli Azzurri convocati per gli Europei 2022. Elena Bertocchi in forte dubbio, soltanto sincro misto per Matteo Santoro. Gare dal 15 al 21 agosto.