TS – in gol Ceide e Raspadori

2022-08-01 00:03:55 Flash news da Tuttosport: REIMS – Il Sassuolo di Dionisi, dopo i tre successi contro Real Vicenza (10-1), Jablonec (3-1) e Sudtirol (2-0), pareggia 2-2 contro i francesi del Reims. Passati in svantaggio di due reti (VanBergen, Zeneli), i neroverdi di Dionisi agguantano i francesi con le trasformazioni di Ceide e di Raspadori. Ancora in campo il nuovo arrivato Thorstvedt. In avanti Raspadori punta centrale con ai lati Defrel e Ceide. Matheus Henrique e Harroui completano la linea di centrocampo. Davanti a Consigli ecco Ferrari e Ayhan, ai lati Muldur e Kyriakopoulos. La partita La gara si sblocca al 21? con il vantaggio del Reims firmato da Van Bergen su assist di Ito dopo una ripartenza fulminante dei francesi. Raddoppio Reims nel secondo tempo al 62? con un destro a giro di Zeneli imparabile ...

