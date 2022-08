Trucchi e consigli per un sonno veramente riposante (Di lunedì 1 agosto 2022) Secondo l’Associazione Italiana Medici del sonno gli italiani hanno un pessimo rapporto col sonno. Infatti, circa 12 milioni soffrono di problemi di insonnia. In questo periodo inoltre, con le temperature alte anche nelle ore notturne, la situazione non può che aggravarsi. Insomma, si riposa pochissimo e molto male con conseguenze anche nella vita quotidiana. Ma dormire meglio è possibile, come suggerisce Theresa Schnorbach, psicologa ed esperta del sonno di Emma – The Sleep Company. Dormire in estate, come riposare bene guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di lunedì 1 agosto 2022) Secondo l’Associazione Italiana Medici delgli italiani hanno un pessimo rapporto col. Infatti, circa 12 milioni soffrono di problemi di insonnia. In questo periodo inoltre, con le temperature alte anche nelle ore notturne, la situazione non può che aggravarsi. Insomma, si riposa pochissimo e molto male con conseguenze anche nella vita quotidiana. Ma dormire meglio è possibile, come suggerisce Theresa Schnorbach, psicologa ed esperta deldi Emma – The Sleep Company. Dormire in estate, come riposare bene guarda le foto ...

