(Di lunedì 1 agosto 2022). Gli agenti della Polizia ferroviaria dilo hannodopo averlo sorin sella a unarisultatata: in manette è finito unitaliano, pluripregiudicato, ora accusato del reato di furto aggravato. In particolare i poliziotti hanno proceduto al controllo del ragazzo che è stato scoperto in possesso del velocipedeto poco prima nella ciclosituata a pochi metri dallo scalo ferroviario trevigliese. Gli agenti hanno visionato con attenzione le immagini registrate dall’impianto di videosorveglianza della zona, dalle quali si è visto chiaramente come il, aiutandosi con un apposito arnese, fosse riuscito prima a tranciare il lucchetto che assicurava la ...

Treviglio, ruba bicicletta in stazione: 21enne subito preso e arrestato