Traffico Roma del 01-08-2022 ore 13 | 30

(Di lunedì 1 agosto 2022) Luceverdetrovati a questo appuntamento da Simona cercare una buona giornata in autostrada sulla A1 diramazioneSud incidente rallentamenti tra Monte Porzio e la barriera verso il rapporto zona sud dicone cose sulla via Appia tra il raccordo è Ciampino la causa lavori e riduzione di carreggiata lavori sulla via Ardeatina all’altezza del raccordo è sulla via Salaria lavori e possibili rallentamenti all’aeroporto dell’Urbe e la tangenziale oggi lavori sulla via Prenestina lungo la tratta del tram pertanto la linea 14 segue il percorso del tram 5 dalle 20 limitazioni al servizio dellaper i lavori notturni nella tratta Colombo Ostia antica e con questo il tutto dettagli di queste di altre notizie li potete consultare nel sito.luceverde.it un servizio ...

LuceverdeBuongiorno e Bentrovati da Simona Cerchiara zona sud dicone code sulla via Appia tra il raccordo di Ciampino la causa lavori e riduzione di carreggiata 3 sul raccordo abbiamo rallentamenti nel tratto Ciampino Casilina In entrambe le ......UTILI PER CHI SI SPOSTA VERSO LE LOCALITÀ BALNEARI INIZIAMO DALLA VIA AURELIA DOVE SI RALLENTA IN DIREZIONETRA CASTEL DI GUIDO E VIA MALAGROTTA SEMPRE DI RIENTRO VERSOINTENSO ... Traffico Roma del 01-08-2022 ore 07:30 - RomaDailyNews Il fine settimana appena trascorso, contrassegnato dal bollino rosso, è stato caratterizzato dalle grandi partenze di fine luglio per gli spostamenti di media e lunga percorrenza, con circolazione sos ...