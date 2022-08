“Tra vent’anni 7 milioni di lavoratori italiani in meno”. La tragedia della denatalità distrugge il tessuto produttivo (Di lunedì 1 agosto 2022) Roma, 1 ago – Sette milioni di lavoratori in meno nei prossimi vent’anni. La denatalità italiana distrugge progressivamente anche il tessuto produttivo, e gli ultimi dati-proiezioni, riportati da Tgcom24, lo mostrano con crudezza. Sette milioni di lavoratori in meno nel 2042 L’Italia non fa figli, l’Italia invecchia, l’Italia si estingue. Ma è un invecchiamento che, logicamente, infetta anche il tessuto produttivo. Le ultime ricerche pubblicate anche dalla Fondazione di Vittorio, parlano chiaro: “Fra vent’anni il bacino dei potenziali lavoratori subirà una netta diminuzione, -6,8 milioni di persone, mentre la ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 1 agosto 2022) Roma, 1 ago – Settediinnei prossimi. Laitalianaprogressivamente anche il, e gli ultimi dati-proiezioni, riportati da Tgcom24, lo mostrano con crudezza. Settediinnel 2042 L’Italia non fa figli, l’Italia invecchia, l’Italia si estingue. Ma è un invecchiamento che, logicamente, infetta anche il. Le ultime ricerche pubblicate anche dalla Fondazione di Vittorio, parlano chiaro: “Frail bacino dei potenzialisubirà una netta diminuzione, -6,8di persone, mentre la ...

