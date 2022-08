Toyota in Finlandia per la ”sesta” stagionale (Di lunedì 1 agosto 2022) Per l’ottavo round del Campionato del Mondo Rally, il circus iridato si sposta dall’Estonia alla Finlandia, dove si disputerà il Rally di Finlandia, prosecuzione dell’ex 1000 Laghi. Sulle strade amiche di Jyväskylä, Toyota cerca il sesto successo stagionale e l’allungo decisivo in chiave titolo Costruttori. In Finlandia, il team nipponico (ma con cuore finlandese) arriva Source Leggi su rallyeslalom (Di lunedì 1 agosto 2022) Per l’ottavo round del Campionato del Mondo Rally, il circus iridato si sposta dall’Estonia alla, dove si disputerà il Rally di, prosecuzione dell’ex 1000 Laghi. Sulle strade amiche di Jyväskylä,cerca il sesto successoe l’allungo decisivo in chiave titolo Costruttori. In, il team nipponico (ma con cuore finlandese) arriva Source

rallyssimo : Non si placa la fame di vittorie del team Toyota Gazoo Racing... - rallyssimo : A meno di una settimana dal Rally di Finlandia in casa Hyundai si continua a sperare in un risultato di rilievo. Ce… - motorionline : #WRC | #ToyotaGazooRacing arriva da favoritissima al Rally di Finlandia, dove ha sede il team attuale leader nelle… -