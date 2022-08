Totti, fuga dalla città per l’ex bomber giallorosso. Si accende un nuovo gossip (Di lunedì 1 agosto 2022) Francesco Totti fugge da Roma, ma non insieme a Noemi Bocchi. Il gossip circa la separazione tra il bomber e Ilary Blasi si alimenta e si arricchisce di nuovi dettagli Dopo l’annuncio della separazione dalla moglie, Francesco Totti si chiude in un tombale silenzio facendo riferimento solo agli amici più cari per confidarsi e chiedere consigli sulla gestione della vicenda ormai al centro del gossip. Da giorni Totti non dà più sue notizie anche sui social, tanto che in molti hanno ipotizzato proprio la fuga d’amore con Noemi Bocchi. Stando a quanto rivela Dagospia, domenica Totti avrebbe deciso di prendersi una pausa senza la nuova fiamma e sarebbe scappato con un amico alle Terme dei Papi, a Viterbo. Un modo per staccare da tutto, in ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 1 agosto 2022) Francescofugge da Roma, ma non insieme a Noemi Bocchi. Ilcirca la separazione tra ile Ilary Blasi si alimenta e si arricchisce di nuovi dettagli Dopo l’annuncio della separazionemoglie, Francescosi chiude in un tombale silenzio facendo riferimento solo agli amici più cari per confidarsi e chiedere consigli sulla gestione della vicenda ormai al centro del. Da giorninon dà più sue notizie anche sui social, tanto che in molti hanno ipotizzato proprio lad’amore con Noemi Bocchi. Stando a quanto rivela Dagospia, domenicaavrebbe deciso di prendersi una pausa senza la nuova fiamma e sarebbe scappato con un amico alle Terme dei Papi, a Viterbo. Un modo per staccare da tutto, in ...

