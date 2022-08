Totti-Blasi, lui «fugge» da Roma (ma non con Noemi) lei «parlerà della rottura in tv» (Di lunedì 1 agosto 2022) L'ex calciatore, a dispetto del gossip che lo voleva in «fuga» con la presunta nuova fiamma, si è concesso un giorno di relax alle Terme dei Papi di Viterbo insieme a un amico. Intanto Ilary Blasi si gode le vacanze a Sabaudia, in attesa (pare) di commentare la fine del suo matrimonio in un salotto televisivo Leggi su vanityfair (Di lunedì 1 agosto 2022) L'ex calciatore, a dispetto del gossip che lo voleva in «fuga» con la presunta nuova fiamma, si è concesso un giorno di relax alle Terme dei Papi di Viterbo insieme a un amico. Intanto Ilarysi gode le vacanze a Sabaudia, in attesa (pare) di commentare la fine del suo matrimonio in un salotto televisivo

