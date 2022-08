Torta senza farina: sorprendi la tua famiglia con la migliore torta che tu abbia mai fatto! (Di lunedì 1 agosto 2022) In casa ti manca la farina? Niente paura: puoi realizzare un ciambellone morbidissimo anche utilizzando il mais! La ricetta del ciambellone al cocco e fiocchi di mais è molto facile da portare a termine. Servirà solo un frullatore e il resto verrà da sé. In pochi minuti potremo infornare un dolce che sarà squisito sul palato e allo stesso tempo super delicato e soffice. Piacerà a tutta la tua famiglia! Ciambellone al cocco e fiocchi di mais: ingredienti. Gli ingredienti da usare per portare a tavola questo ciambellone sono: 250 gr di fiocchi di mais macinati 14 gr di lievito in polvere 100 ml di olio da cucina 50 gr di cocco grattugiato 400 ml di latte 3 uova 160 gr di zucchero Sale quanto basta Preparazione dell’impasto. Prendiamo un frullatore e portiamo dentro le uova, il latte e l’olio. Continuiamo aggiungendo lo zucchero e il sale per poi ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 1 agosto 2022) In casa ti manca la? Niente paura: puoi realizzare un ciambellone morbidissimo anche utilizzando il mais! La ricetta del ciambellone al cocco e fiocchi di mais è molto facile da portare a termine. Servirà solo un frullatore e il resto verrà da sé. In pochi minuti potremo infornare un dolce che sarà squisito sul palato e allo stesso tempo super delicato e soffice. Piacerà a tutta la tua! Ciambellone al cocco e fiocchi di mais: ingredienti. Gli ingredienti da usare per portare a tavola questo ciambellone sono: 250 gr di fiocchi di mais macinati 14 gr di lievito in polvere 100 ml di olio da cucina 50 gr di cocco grattugiato 400 ml di latte 3 uova 160 gr di zucchero Sale quanto basta Preparazione dell’impasto. Prendiamo un frullatore e portiamo dentro le uova, il latte e l’olio. Continuiamo aggiungendo lo zucchero e il sale per poi ...

