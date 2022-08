Torreira, ecco dove andrà il centrocampista ex Fiorentina (Di lunedì 1 agosto 2022) Torreira potrebbe rimanere in Europa, più precisamente giocare alla corte del Galatasaray. La situazione attuale Dopo l’esperienza in quel di Firenze, dove andrà il centrocampista Torreira. Secondo quanto risulta da Fabrizio Romano, Torreira potrebbe accasarsi al Galatasaray L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 agosto 2022)potrebbe rimanere in Europa, più precisamente giocare alla corte del Galatasaray. La situazione attuale Dopo l’esperienza in quel di Firenze,il. Secondo quanto risulta da Fabrizio Romano,potrebbe accasarsi al Galatasaray L'articolo proviene da Calcio News 24.

19031953 : Torreira in saldo, ecco quanto chiede ora l’Arsenal - violanews : Ecco quanto chiede l'#Arsenal per #Torreira - VincSorrentino : @_ThousandN Ecco Torreira veramente lo prenderei di corsa ora come ora -