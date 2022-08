Torino, tra poliziotti aggrediti e centri sociali il Pd non ha dubbi: la melina per salvare l’Askatasuna (Di lunedì 1 agosto 2022) La richiesta di sgomberare il centro sociale Askatasuna di Torino, avanzata da FdI con una mozione e sostenuta dai sindacati di polizia, ha smascherato, qualora ce ne fosse stato ancora bisogno, tutta l’ipocrisia del Pd sul tema antagonisti. Benché, infatti, i dem avessero espresso solidarietà alle forze dell’ordine, vittime sabato di un’ennesima aggressione, hanno fatto comunque di tutto per evitare di arrivare al punto sulla questione dello sgombero, compreso togliere la parola ai rappresentanti sindacali della polizia. Lo schiaffo del Pd ai sindacati di polizia La mozione di FdI per lo sgombero dell’Askatasuna, occupato da 26 anni, è approdata stamattina in commissione congiunta Patrimonio e Legalità, dopo che era stata presentata a marzo. Alla seduta erano presenti i rappresentanti dei sindacati di polizia, che però la presidente Anna Maria ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 1 agosto 2022) La richiesta di sgomberare il centro sociale Askatasuna di, avanzata da FdI con una mozione e sostenuta dai sindacati di polizia, ha smascherato, qualora ce ne fosse stato ancora bisogno, tutta l’ipocrisia del Pd sul tema antagonisti. Benché, infatti, i dem avessero espresso solidarietà alle forze dell’ordine, vittime sabato di un’ennesima aggressione, hanno fatto comunque di tutto per evitare di arrivare al punto sulla questione dello sgombero, compreso togliere la parola ai rappresentanti sindacali della polizia. Lo schiaffo del Pd ai sindacati di polizia La mozione di FdI per lo sgombero del, occupato da 26 anni, è approdata stamattina in commissione congiunta Patrimonio e Legalità, dopo che era stata presentata a marzo. Alla seduta erano presenti i rappresentanti dei sindacati di polizia, che però la presidente Anna Maria ...

