Torino, si ferma Zima: lussazione acromion claveare destra (Di lunedì 1 agosto 2022) Brutte notizie per il Torino e mister Ivan Juric. I granata, infatti, a pochi giorni dall’inizio del campionato di Serie A perdono David Zima per infortunio. Il difensore, come comunicato dal club, ha riportato un problema alla spalla: “Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto David Zima hanno evidenziato una lussazione acromion claveare destra. Il calciatore dovrà osservare un periodo di riposo e poi potrà iniziare la fase di riabilitazione. Per quanto concerne invece Armando Izzo previsti per domani gli accertamenti strumentali”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 1 agosto 2022) Brutte notizie per ile mister Ivan Juric. I granata, infatti, a pochi giorni dall’inizio del campionato di Serie A perdono Davidper infortunio. Il difensore, come comunicato dal club, ha riportato un problema alla spalla: “Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto Davidhanno evidenziato una. Il calciatore dovrà osservare un periodo di riposo e poi potrà iniziare la fase di riabilitazione. Per quanto concerne invece Armando Izzo previsti per domani gli accertamenti strumentali”. SportFace.

