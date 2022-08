Theo Hernández, motore già a pieni giri per lanciare il Milan di Pioli (Di lunedì 1 agosto 2022) Ottimo inizio di stagione per Theo Hernández, terzino sinistro del Milan: ora il 'treno' si scalda per le partite che conteranno davvero Leggi su pianetamilan (Di lunedì 1 agosto 2022) Ottimo inizio di stagione per, terzino sinistro del: ora il 'treno' si scalda per le partite che conteranno davvero

Milan, come cambia la trequarti con De Ketelaere e Adli: tutte le soluzioni Insomma, ci aspetta da lui un cammino simile a quelli che Theo Hernandez e Rafael Leao hanno compiuto. Sarà davvero così Vedere per credere, ma bisognerà aspettare l'inizio del campionato per capire ... Rassegna: Amichevoli, vincono Milan e Roma. Pari Napoli, Juve ko ma Allegri è sereno. Calciomercato, è il giorno di De Ketelaere A fine gara le parole di Theo Hernandez: 'Oggi abbiamo fatto una partita molto buona - ha detto il terzino francese - Ci stiamo preparando per iniziare bene la stagione e oggi abbiamo visto che siamo ... Insomma, ci aspetta da lui un cammino simile a quelli cheHernandez e Rafael Leao hanno compiuto. Sarà davvero così Vedere per credere, ma bisognerà aspettare l'inizio del campionato per capire ...A fine gara le parole diHernandez: 'Oggi abbiamo fatto una partita molto buona - ha detto il terzino francese - Ci stiamo preparando per iniziare bene la stagione e oggi abbiamo visto che siamo ...