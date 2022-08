masechi : ??Altissima tensione al confine tra Serbia e Kosovo. Sirene, posti di blocco, notizie di fuoco aperto da gruppi serb… - SkyTG24 : Alta tensione al confine Serbia-Kosovo, si temono scontri - MediasetTgcom24 : Tensione al confine tra Serbia e Kosovo, Belgrado minaccia ritorsioni | Pristina fa dietrofront e rinvia legge su d… - Gianluc68325330 : RT @OrtigiaP: Tensione al confine tra Serbia e Kosovo, Belgrado minaccia ritorsioni.Pristina fa dietrofront e rinvia legge su documenti.Mos… - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: Pristina: 'I serbi sparano alla polizia al confine'. Il Cremlino: 'I serbi non rimarranno indifferenti quando si tratta… -

Mosca accusa Ue e Usa di fomentare la situazione. La Nato annuncia di essere pronta ad intervenire. Poi la retromarcia e il rinvio della legge che impedisce l'uso di targhe e documenti ...in Kosovo. In seguito al 'consiglio', dell'ambasciatore statunitense a Pristina, Geoffrey ... Le tensioni altra Kosovo e Serbia si sono acuite quando Pristina si apprestava ad applicare ...Le autorità del Kosovo hanno chiuso due valichi di confine con la Serbia per i blocchi stradali messi in atto da dimostranti kosovari di etnia serba per protestare contro nuove leggi approvate dal gov ...La forza internazionale Kfor a guida Nato "controlla da vicino" la situazione al confine tra Kosovo e Serbia ed è "pronta a intervenire se la stabilità è messa in pericolo" in base al suo mandato, san ...