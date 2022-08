Tennis: Zeppieri, 'gran partita di Sinner, Alcaraz ha fatto fatica a lottare dopo il primo set' (Di lunedì 1 agosto 2022) Roma, 1 ago. (Adnkronos) - "Sinner ha giocato una gran partita. Alcaraz però, dopo aver vinto il primo, faceva fatica a lottare dal punto di vista fisico e mentale nel secondo e terzo set. Jannik si è meritato questo successo, io prima della partita avevo detto avrebbe vinto lui, ho indovinato...dispiaciuto per non esserci stato io a lottare in finale". Con queste parole Giulio Zeppieri, commenta all'Adnkronos, la finale del torneo Atp 250 di Umago vinta da Jannik Sinner sullo spagnolo Carlos Alcaraz. Zeppieri è stato battuto in semifinale proprio dal giovane iberico, ora salito al numero 4 del mondo, rendendosi protagonista di un'entusiasmante ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 agosto 2022) Roma, 1 ago. (Adnkronos) - "ha giocato unaperò,aver vinto il, facevadal punto di vista fisico e mentale nel secondo e terzo set. Jannik si è meritato questo successo, io prima dellaavevo detto avrebbe vinto lui, ho indovinato...dispiaciuto per non esserci stato io ain finale". Con queste parole Giulio, commenta all'Adnkronos, la finale del torneo Atp 250 di Umago vinta da Janniksullo spagnolo Carlosè stato battuto in semifinale proprio dal giovane iberico, ora salito al numero 4 del mondo, rendendosi protagonista di un'entusiasmante ...

