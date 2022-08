Tennis, il primo squillo stagionale di Sinner: battuto ancora Alcaraz (Di lunedì 1 agosto 2022) L’altoatesino ha battuto in finale a Umago, Croazia il giovane talento spagnolo Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono già presente futuro del Tennis. Per molti la loro rivalità terrà compagnia per tanto tempo. Intanto, l’azzurro ha battuto, per la seconda volta in stagione dopo Wimbledon, Carlos Alcaraz. Questa volta la sconfitta è avvenuta in finale a Umago, a una settimana dall’altro k.o, sempre in finale ma ad Amburgo dello spagnolo contro l’altro italiano Musetti. “primo titolo della stagione? – ha detto Sinner – La strada per arrivare ai livelli che voglio è lunga. Stiamo lavorando tanto, abbiamo fatto tanti cambiamenti e vincere un torneo è sempre speciale. È il primo torneo vinto con il nuovo team, quindi è un successo ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 1 agosto 2022) L’altoatesino hain finale a Umago, Croazia il giovane talento spagnolo Jannike Carlossono già presente futuro del. Per molti la loro rivalità terrà compagnia per tanto tempo. Intanto, l’azzurro ha, per la seconda volta in stagione dopo Wimbledon, Carlos. Questa volta la sconfitta è avvenuta in finale a Umago, a una settimana dall’altro k.o, sempre in finale ma ad Amburgo dello spagnolo contro l’altro italiano Musetti. “titolo della stagione? – ha detto– La strada per arrivare ai livelli che voglio è lunga. Stiamo lavorando tanto, abbiamo fatto tanti cambiamenti e vincere un torneo è sempre speciale. È iltorneo vinto con il nuovo team, quindi è un successo ...

