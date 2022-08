Tennis | Bertolucci | “La vittoria di Sinner contro Alcaraz non è una sorpresa”

(Di lunedì 1 agosto 2022) Paolo, exta italiano, ha commentato ai microfoni dell’Adnkronos ladi Janniknell’Atp 250 di Umago: “Sono ormai due anni che diciamo che ha grandi possibilità, perciò non definirei unail suo successo. Jannik deve ancora completarsi dal punto di vista fisico e dovrebbe inserire un paio di variazione nel suo gioco, il resto lo farà l’esperienza. Ha giocato meno di 200 partite tra i professionisti ed è già in Top-10. Non appena avrà raddoppiato i match disputati sarà una storia completamente diversa.è un ragazzo freddo e sono sicuro che riuscirà a reggere la pressione” ha concluso. SportFace.

Paolo Bertolucci, ex tennista italiano, ha commentato ai microfoni dell'Adnkronos la vittoria di Jannik Sinner nell'Atp 250 di Umago.
Paolo Bertolucci, ex tennista e grande amico di Adriano Panatta, racconta i loro trascorsi in campo e fuori.