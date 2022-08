Tassare i super ricchi per destinare una ' dote' di 10mila euro ai 18enni L' idea di Letta fa discutere

hirtbello : @AuroraLittleSun Dove sta il problema? Aiutare i giovani,tassare i super ricchi... dov'è il dramma? - RuggeroCorso : RT @marcopalears: Trovo ingiusto super-tassare il passaggio ereditario di un patrimonio che, nel corso della sua creazione, è già stato tas… - Rob_Pfg : RT @marcopalears: Trovo ingiusto super-tassare il passaggio ereditario di un patrimonio che, nel corso della sua creazione, è già stato tas… - paglialunga00 : RT @marcopalears: Trovo ingiusto super-tassare il passaggio ereditario di un patrimonio che, nel corso della sua creazione, è già stato tas… - liviero_maria : @SalamidaFabio Letta non parla di tassare i super ricchi,ma di fare pagare a eredi tassa di successione. Usare megl… -

Ora Letta ci riprova, insistendo sulla necessità che iricchi si facciano carico delle nuove ... Come sempre l'unica ricetta del Pd, da buona tradizione della sinistra, è quella dii ...La proposta nei dettagli Si tratterebbe nello specifico dii più ricchi per pagare una dote ... Una sorta quindi di tassa di successione per i patrimoni deiricchi. Enrico Letta ha ...Mentre nel campo del centrosinistra il sudoku delle alleanze fatica a trovare una soluzione, con Carlo Calenda e Matteo Renzi che piantano paletti e dettano ...DI MAIO A BIBBIANO. Il “campo largo” di Letta avrebbe intenzione di candidare Luigi Di Maio in un collegio blindato a Modena. C’è da rallegrarsene, se la campagna elettorale esce dai personalismi e co ...