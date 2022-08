Taiwan, la Cina e gli Usa rafforzano la presenza militare attorno all’isola alla vigilia della possibile visita di Pelosi (Di lunedì 1 agosto 2022) alla vigilia della possibile visita a Taiwan della speaker della Camera statunitense Nancy Pelosi, si alza la tensione attorno all’isola. il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale, John Kirby, in briefing con la stampa, ha ribadito che «Pelosi ha il diritto di andare a Taiwan», e che Pechino conosce la separazione dei poteri dell’ordinamento statunitense, che rende la Camera un ramo indipendente. La Cina, ha aggiunto, «non deve creare una crisi» su questo, né «usare una visita come pretesto per alzare il livello della tensione. Ci sono stati speaker e rappresentanti del Congresso che hanno ... Leggi su open.online (Di lunedì 1 agosto 2022)speakerCamera statunitense Nancy, si alza la tensione. il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale, John Kirby, in briefing con la stampa, ha ribadito che «ha il diritto di andare a», e che Pechino conosce la separazione dei poteri dell’ordinamento statunitense, che rende la Camera un ramo indipendente. La, ha aggiunto, «non deve creare una crisi» su questo, né «usare unacome pretesto per alzare il livellotensione. Ci sono stati speaker e rappresentanti del Congresso che hanno ...

