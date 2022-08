Svjatoslav Richter | 25 anni fa moriva lo schivo titano del pianoforte

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 agosto 2022) Il primo agosto 1997 a MoscaTeofilovich, pianista tra i più grandi e insigni della storia di quello strumento – non il più grande perché il piano ha una lunga tradizione alle spalle e un grande futuro davanti a sé. In questi 25le somme che si sono potute tirare sulla sua titanica figura sono state molte. Il suo esempio appartato non ha prodotto epigoni o allievi, non ha sfornato imitatori (come sfortunatamente ci sono stati del grande Vladimir Horowitz), il solitario viaggiatore che è stato per 81continua ad essere tale anche dopo la morte. Forse è stata proprio questa solitudine accanitamente coltivata a far sì che potesse dedicarsi con così tanta intelligenza e così tanta sensibilità all’esplorazione di uno dei più vasti repertori che pianista abbia mai avuto: ...