Supplenze GPS, da domani alle 9 apertura della piattaforma. La mancata presentazione dell'istanza comporta la rinuncia. AVVISO [PDF]

Il Ministero dell'Istruzione, con la nota n. 28656 del 1° agosto, a firma del direttore generale Filippo Serra, dà l'AVVISO in merito all'apertura delle funzioni per la presentazione delle istanze di partecipazione alle procedure di attribuzione delle Supplenze.

