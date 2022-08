Supplenze ATA, stop a cambio incarico dopo assunzione. Uil chiede al Ministero revoca circolare: “Si generano ingiustizie tra aspiranti” (Di lunedì 1 agosto 2022) Il Segretario nazionale UIL Scuola, Giancarlo Turi, scrive al Ministero per chiedere la revoca della circolare delle Supplenze 2022/23. Il motivo è la novità contenuta nella nuova circolare che impedisce agli aspiranti supplenti ATA di accettare altra supplenza annuale o fine al termine delle attività didattiche su altro profilo. La circolare presentata ai Sindacati durante l'incontro non conteneva infatti tale novità. Una modifica che, spiega Turi, è sopraggiunta in seguito all'incontro. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 1 agosto 2022) Il Segretario nazionale UIL Scuola, Giancarlo Turi, scrive alperre ladelladelle2022/23. Il motivo è la novità contenuta nella nuovache impedisce aglisupplenti ATA di accettare altra supplenza annuale o fine al termine delle attività didattiche su altro profilo. Lapresentata ai Sindacati durante l'incontro non conteneva infatti tale novità. Una modifica che, spiega Turi, è sopraggiunta in seguito all'incontro. L'articolo .

