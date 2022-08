Suicidio assistito, Cappato di nuovo in Svizzera per donna veneta (Di lunedì 1 agosto 2022) (Adnkronos) – Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, si trova in Svizzera per dare seguito alla richiesta di aiuto ricevuta da parte di una signora veneta di 69 anni, paziente affetta da una importante patologia oncologica polmonare irreversibile con metastasi, che ha chiesto di essere accompagnata nel paese elvetico per potere accedere legalmente al Suicidio assistito. Per Marco Cappato si tratta di una nuova disobbedienza civile, dal momento che la persona accompagnata non è “tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale”, quindi non rientra nei casi previsti dalla sentenza 2422019 della Corte costituzionale sul caso CappatoDj Fabo per l’accesso al Suicidio assistito in Italia. In Italia, infatti, proprio ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 1 agosto 2022) (Adnkronos) – Marco, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, si trova inper dare seguito alla richiesta di aiuto ricevuta da parte di una signoradi 69 anni, paziente affetta da una importante patologia oncologica polmonare irreversibile con metastasi, che ha chiesto di essere accompagnata nel paese elvetico per potere accedere legalmente al. Per Marcosi tratta di una nuova disobbedienza civile, dal momento che la persona accompagnata non è “tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale”, quindi non rientra nei casi previsti dalla sentenza 2422019 della Corte costituzionale sul casoDj Fabo per l’accesso alin Italia. In Italia, infatti, proprio ...

telodogratis : Il caso di Adelina: in Svizzera con Cappato per il suicidio assistito - PalermoToday : Il caso di Adelina: in Svizzera con Cappato per il suicidio assistito - ChiccaCutri : Comunque se accadrà per malattia, non ho dubbi: sceglierò eutanasia o suicidio assistito. - vivereitalia : Suicidio assistito, Cappato di nuovo in Svizzera per donna veneta - lifestyleblogit : Suicidio assistito, Cappato di nuovo in Svizzera per donna veneta - -