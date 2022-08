Storia a lieto fine per Lucky | il cane ritrovato dai vigili mentre vagava disorientato per strada

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 1 agosto 2022) Roma – Era in servizio di controllo nella zona di via Cipro la pattuglia della Polizia Locale del I Gruppo Prati che, nel pomeriggio di ieri, ha trovato unsu via degli Ammiragli. Le due agenti hanno avviato immediatamente gli accertamenti per risalire al proprietario, un ragazzo residente in zona, che lo stava cercando disperatamente da alcune ore. Il, di circa 10 anni, è stato riconsegnato al suo padrone che, dopo un forte spavento, ha potuto così riabbracciare il suo, ringraziando la pattuglia per il provvidenziale intervento. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitanailfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in ...