Storcere il naso su Kepa è roba da ricchi. Anche Reina e Ospina arrivarono da “scaricati” (Di lunedì 1 agosto 2022) Il calcio è come la vita: è bello perché è vario. Ciascuno ha il suo punto di vista e ogni posizione è rispettabile. Il professor Trombetti qui sul Napolista ha espresso i suoi dubbi sull’operazione Kepa. Legittimo. Nel calcio è stato discusso Ancelotti (nella nostra città ancora lo è), più di qualcuno grida “vade retro” davanti alla remota ipotesi Cristiano Ronaldo, figuriamoci se non si possa essere scettici sul portiere basco. In soldoni il prof dice: Kepa è un’operazione rischiosa, viene da due stagioni in panchina. Qualora (sottolineato qualora) dovesse andar bene, si rilancerebbe e andrebbe via perché il Napoli non potrebbe mai garantirgli i nove milioni di ingaggio che oggi percepisce. E quindi è un’operazione che cozza con la natura della rifondazione del Napoli. A nostro avviso, invece, Kepa sarebbe un grande colpo del Napoli. ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 1 agosto 2022) Il calcio è come la vita: è bello perché è vario. Ciascuno ha il suo punto di vista e ogni posizione è rispettabile. Il professor Trombetti qui sul Napolista ha espresso i suoi dubbi sull’operazione. Legittimo. Nel calcio è stato discusso Ancelotti (nella nostra città ancora lo è), più di qualcuno grida “vade retro” davanti alla remota ipotesi Cristiano Ronaldo, figuriamoci se non si possa essere scettici sul portiere basco. In soldoni il prof dice:è un’operazione rischiosa, viene da due stagioni in panchina. Qualora (sottolineato qualora) dovesse andar bene, si rilancerebbe e andrebbe via perché il Napoli non potrebbe mai garantirgli i nove milioni di ingaggio che oggi percepisce. E quindi è un’operazione che cozza con la natura della rifondazione del Napoli. A nostro avviso, invece,sarebbe un grande colpo del Napoli. ...

maxgallico : RT @napolista: Storcere il naso su Kepa è roba da ricchi. Anche Reina e Ospina arrivarono da “scaricati” Magari il Napoli prendesse il por… - napolista : Storcere il naso su Kepa è roba da ricchi. Anche Reina e Ospina arrivarono da “scaricati” Magari il Napoli prendes… - miserablesauro : @celesTae_0 Mi ha fatto un po' storcere il naso, ma in fondo dai, non la chiamerei una cosa brutta. Non è la fine d… - Nico01042014 : RT @DanielaZini1: @pdnetwork @SilviaRoggiani SE HO CAPITO BENE VORRESTE CAMBIARE LE COSE IN QUESTO PAESE, GIUSTO? MA CHI E' STATO AL GOVERN… - Raffaele_NA : @alessiomagno1 @Antonio13869142 La verità è che questa cosa la state pensando tutti perché si tratta di puro buon s… -