“Sto male e spero di farcela”: Donatella Rettore ha il Covid, show estivi cancellati (Di lunedì 1 agosto 2022) La voce di Chimica ha scritto ai suoi follower, comunicando la positività al virus con un post stringato, ma dove si intuisce tutta la sua preoccupazione e il rammarico per aver annullato i suoi eventi in programma per l’estate. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di lunedì 1 agosto 2022) La voce di Chimica ha scritto ai suoi follower, comunicando la positività al virus con un post stringato, ma dove si intuisce tutta la sua preoccupazione e il rammarico per aver annullato i suoi eventi in programma per l’estate. L'articolo proviene da DireDonna.

