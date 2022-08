Stipendi a Hollywood | parla Sydney Sweeney | attrice di Euphoria | “Se volessi prendermi 6 mesi di pausa non avrei soldi per tirare avanti”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 agosto 2022) “Seunadi sei, nonabbastanzaper. Non ho nessuno che mi supporta economicamente”. Nell’immaginario collettivo, gli attori dipercepiscono unoo stellare. Ma è sempre vero? In un’intervista a TheReporter,, star della serie tv ‘’, ha raccontato della sua esperienza nel mondo del cinema a stelle e strisce, sfatando un mito., che ha ricevuto due candidature per ‘The White Lotus’ ed ‘’ come migliornon protagonista in una miniserie o film per la tv, ha espresso gran disappunto ...