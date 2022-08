Stellantis - Nuove produzioni di motori endotermici in Nord America (Di lunedì 1 agosto 2022) Stellantis ha in programma di investire 99 milioni di dollari (poco meno di 96,5 milioni di euro al cambio attuale) per produrre in Nord America un nuovo motore turbo quattro cilindri di 1.6 litri. Il propulsore, di derivazione europea (il gruppo non ha precisato di quale famiglia si tratti ma dovrebbe essere la Thp), è progettato appositamente per applicazioni ibride e sarà quindi il primo del genere a essere prodotto nella regione NordAmericana. Gli investimenti. Il nuovo propulsore, che equipaggerà due futuri modelli ibridi destinati proprio all'America settentrionale, sarà prodotto a partire dai primi mesi del 2025. L'assemblaggio finale avverrà al Dundee Engine Complex (Michigan), per il quale sono stati stanziati quasi 83 milioni di dollari. L'impianto continuerà a sfornare i ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 1 agosto 2022)ha in programma di investire 99 milioni di dollari (poco meno di 96,5 milioni di euro al cambio attuale) per produrre inun nuovo motore turbo quattro cilindri di 1.6 litri. Il propulsore, di derivazione europea (il gruppo non ha precisato di quale famiglia si tratti ma dovrebbe essere la Thp), è progettato appositamente per applicazioni ibride e sarà quindi il primo del genere a essere prodotto nella regionena. Gli investimenti. Il nuovo propulsore, che equipaggerà due futuri modelli ibridi destinati proprio all'settentrionale, sarà prodotto a partire dai primi mesi del 2025. L'assemblaggio finale avverrà al Dundee Engine Complex (Michigan), per il quale sono stati stanziati quasi 83 milioni di dollari. L'impianto continuerà a sfornare i ...

