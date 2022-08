“Spero di farcela”. Donatella Rettore, nuovi problemi di salute dopo la lotta contro il cancro (Di lunedì 1 agosto 2022) Protagonista dell’ultimo Festival di Sanremo, dove ha duettato con Ditonellapiaga sulle note di ‘Chimica’, Donatella Rettore (67 anni) annuncia di avere problemi di salute. Parole, le sue, che fanno suonare un campanello d’allarme tra i fan e chi la segue. Lo scorso maggio aveva spiazzato tutti lasciando intendere di essere entrata in un periodo di riflessione: se continuare o meno con la musica. “Non mi diverto più, anzi: la musica che gira mi fa venire l’otite” aveva spiegato, per poi aggiungere. “Quello che vogliono da me sono canzoni che streammino”, aggiungeva Donatella Rettore per poi sottolineare: “Ho amato e sofferto, gioito, pianto, vinto e perso. Ora sono in un momento d’oro: disco di platino, nona vendita negli album. Perfetto, lascio con il sole in fronte e non con la ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 1 agosto 2022) Protagonista dell’ultimo Festival di Sanremo, dove ha duettato con Ditonellapiaga sulle note di ‘Chimica’,(67 anni) annuncia di averedi. Parole, le sue, che fanno suonare un campanello d’allarme tra i fan e chi la segue. Lo scorso maggio aveva spiazzato tutti lasciando intendere di essere entrata in un periodo di riflessione: se continuare o meno con la musica. “Non mi diverto più, anzi: la musica che gira mi fa venire l’otite” aveva spiegato, per poi aggiungere. “Quello che vogliono da me sono canzoni che streammino”, aggiungevaper poi sottolineare: “Ho amato e sofferto, gioito, pianto, vinto e perso. Ora sono in un momento d’oro: disco di platino, nona vendita negli album. Perfetto, lascio con il sole in fronte e non con la ...

