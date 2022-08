Sparatoria in un bar del centro | killer in fuga | Pescara sotto choc

(Di lunedì 1 agosto 2022) Follia a, dove intorno alle 20 di stasera, lunedì 1 agosto, si è verificata unain un bar situato all'angolo tra via Ravasco e la strada Parco. La vicenda è tutta da ricostruire, per ora le prime informazioni sono scarne: si sa soltanto che all'interno di un bar c'erano due persone; una terza è entrata e ha aperto il fuoco con una pistola. L'aggressore si è dato alla, mentre l'allarme è stato dato da un commerciante. Il bilancio è di un morto e di un ferito grave, con quest'ultimo che è stato trasportato in ambulanza all'ospedale cittadino. La zona è stata delimitata dai carabinieri, con la vittima che è ancora a terra, coperta da un lenzuolo bianco. Numerose persone hanno sentito gli spari e sono state attratte verso il bar, ma le forze dell'ordine hanno allontanato tutti. Le prime testimonianze ...

La dinamica della sparatoria. Le vittime della sparatoria nel bar di Pescara sono italiane, la conferma viene dagli inquirenti. Il ferito è arrivato al pronto soccorso dell'ospedale di Pescara in ... E' di almeno un morto il bilancio provvisorio della sparatoria di stasera davanti ad un bar di Pescara: a terra oltre la zona recintata dalle forze dell'ordine si vede un lenzuolo che copre un corpo. Secondo quanto si è saputo un ferito grave è stato ... Una sparatoria è avvenuta a Pescara poco dopo le 20. Il bilancio è di un morto e un ferito grave. La persona che ha sparato indossava un casco integrale ed è fuggita subito dopo ...