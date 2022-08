Spalletti: "Kim? Bel rospo per gli avversari. Meret? La personalità passa anche dall'emotività" (Di lunedì 1 agosto 2022) Spalletti: "Kim? Bel rospo per gli avversari, sarà difficile giocarci contro, Alex Meret? La personalità passa anche dall'emotività" Luciano Spalletti, allenatore delNapoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport dopo l'amichevole contro il Mallorca, conclusasi 1-1. Queste el aue parole: "Abbiamo fatto bene nella scelta dei momenti, quando dovevamo aspettarli o andarli a mordere scalando in avanti. -afferma Spalletti - Ci sono alcuni momenti che rivedremo nei video per analizzare bene questa gara. Kim Min-jae? Ha giocato bene, le sue caratteristiche già le conoscevamo come la tecnica, l'esplosività di testa... Bel rospo per gli ... Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 1 agosto 2022): "? Belper gli, sarà difficile giocarci contro, Alex? La" Luciano, allenatore delNapoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport dopo l'amichevole contro il Mallorca, conclusasi 1-1. Queste el aue parole: "Abbiamo fatto bene nella scelta dei momenti, quando dovevamo aspettarli o andarli a mordere scalando in avanti. -afferma- Ci sono alcuni momenti che rivedremo nei video per analizzare bene questa gara.Min-jae? Ha giocato bene, le sue caratteristiche già le conoscevamo come la tecnica, l'esplosività di testa... Belper gli ...

Zcfnews : SPALLETTI: “UN TEST NON SEMPLICE. KIM DIFENSORE COMPLETO” - - serie_a24 : #Napoli, Spalletti: “Buon primo tempo, Kim farà vedere a tutti il suo valore” - infoitsport : Napoli, Spalletti: “Buon primo tempo, Kim farà vedere a tutti il suo valore” - MarekNapoli : RT @napolimagazine: SKY - Spalletti: 'Kim? Bel rospo per gli avversari, sarà difficile giocarci contro, Meret? La personalità passa anche d… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: FB SSCN - Spalletti: 'Un'ora molto bene, si poteva fare di più, ok Kim e Kvaratskhelia' -