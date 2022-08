Spagna, la campagna per l’estate nella bufera. Le donne: “Foto prese senza permesso” (Di lunedì 1 agosto 2022) Se la campagna ‘l’estate è anche nostra’, lanciata dal governo spagnolo, ha raccolto grande successo c’è qualcuno che non la pensa alla stesso modo. La sopravvissuta al cancro Juliet FitzPatrick, che ha subito una mastectomia, ritiene ad esempio che una di quelle donne raffigurate nel poster pubblicitario che annuncia l’iniziativa possa essere lei. La campagna spagnola finita nell’occhio del ciclone L’annuncio del ministero spagnolo per l’uguaglianza mirava a incoraggiare le donne ad andare in spiaggia, indipendentemente dall’aspetto. Ma ora tre donne britanniche si sono fatte avanti per dire che le loro Foto sono state utilizzate senza permesso. Una delle denunce è arrivata venerdì. Sabato, invece, un’altra donna ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 1 agosto 2022) Se laè anche nostra’, lanciata dal governo spagnolo, ha raccolto grande successo c’è qualcuno che non la pensa alla stesso modo. La sopravvissuta al cancro Juliet FitzPatrick, che ha subito una mastectomia, ritiene ad esempio che una di quelleraffigurate nel poster pubblicitario che annuncia l’iniziativa possa essere lei. Laspagnola finita nell’occhio del ciclone L’annuncio del ministero spagnolo per l’uguaglianza mirava a incoraggiare lead andare in spiaggia, indipendentemente dall’aspetto. Ma ora trebritanniche si sono fatte avanti per dire che le lorosono state utilizzate. Una delle denunce è arrivata venerdì. Sabato, invece, un’altra donna ...

