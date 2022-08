(Di lunedì 1 agosto 2022) In attesa di chiarire cosa sia davvero successo nella stazione di Riccione dalle indagini sulla morte delle duedi 17 e 15 anni, travolte da un Frecciarossa domenica mattina, emerge chediGiulia e Alessiaalper rassicurarlo che stavanoa casa. Tra le persone ascoltate c’è un ragazzo di 24 anni che ieri mattina, all’uscita della discoteca Peter Pan, ha accompagnato le duein stazione, insieme a un amico. Un lavoro di ricostruzione minuzioso, quello degli agenti della Polfer che grazie alla telefonata alsono riusciti ad identificare e rintracciare il giovane. Il 24enne – come riporta l’Ansa – ha riferito di aver visto le ...

rtl1025 : ?? Sono due sorelle di 15 e 17 anni residenti in provincia di Bologna, le ragazze investite questa mattina da un tre… - fattoquotidiano : Sorelle investite da un treno, i testimoni: “Una ferma sui binari, l’altra seduta sulla banchina. Forse per aiutarl… - fattoquotidiano : Sorelle investite dal treno, pochi minuti prima di morire hanno telefonato al padre: “Stiamo tornando” - Tg3web : Dolore e sconcerto a Castenaso, il paese del Bolognese dove vivevano Giulia e Alessia Pisanu, le due sorelle invest… - horottoilvetro : Riccione, Alessia e Giulia Pisanu: chi sono le sorelle morte investite dal treno - la Repubblica due meravigliosi f… -

... pubblicato oggi sulla sua pagina Facebook, il leader della Lega Matteo Salvini (foto) esprime le proprie condoglianze per le duemorte ieri a Riccione dopo essere stateda un ...... di 17 e 15 anni, ad essereda un Freccia Rossa in transito. A quanto emerge da alcune testimonianze, pochi minuti prima di essere travolte, leavevano parlato al telefono con il ...ROMA - "Una preghiera per Giulia e Alessia. Mi stringo forte al dolore degli amici e della famiglia". Con questo breve post, pubblicato oggi sulla sua ...La tragedia delle due sorelle di Castenaso investite da un Frecciarossa: aperto un fascicolo conoscitivo. Le telecamere della stazione non avrebbero filmato i momenti precedenti all’incidente: un test ...