Sorelle investite da un treno, i testimoni: "Una ferma sui binari, l'altra seduta sulla banchina. Forse per aiutarla a risalire" (Di lunedì 1 agosto 2022) "Erano due ragazze bravissime e belle, non ho parole. Ieri sera ci siamo trovati con alcuni amici per accendere lanterne con i loro nomi scritti sopra". Lo dice una ragazza che conosceva Giulia e Alessia Pisanu, uccise la mattina del 31 luglio da un treno in transito alla stazione di Riccione. Parla da Castenaso, nel Bolognese, dove le due giovani erano residenti. "La gente – prosegue – non riesce a credere. La più grande era sempre a cena da noi, perché era amica di mia sorella. Mia mamma è sotto choc. Io non voglio più andare al mare a Riccione e sono incredula". Le due Sorelle, di 15 e 17 anni, sono state travolte da un convoglio Alta Velocità in viaggio verso Milano. Erano ripartite pochi giorni fa dalla Sardegna, di dove erano originarie. Il padre Vittorio, insieme a suo fratello Pier Paolo, trent'anni fa aveva lasciato Senorbì, nel cagliaritano, ...

