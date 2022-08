Sondaggi politici | crisi energetica e salari priorità per italiani Voto | salgono Fdl e Pd

sandrogozi : Le scelte politiche si fanno sulla base di obiettivi politici, non dei sondaggi. Ma anche volendo guardare ai sonda… - MANUELA12614661 : RT @storico900: Non capiamo perché #Molinari di #Repubblica si presta a questi sondaggi taroccati di #ipsos. #Renzi è uno dei politici più… - neXtquotidiano : Sondaggi politici: si conferma il faccia a faccia tra Meloni e Letta - Jocelyn29125111 : @SkyTG24 CARI METFOSI GIORNALISTI DI SKY24, NONOSTANTE I VOSTRI SONDAGGI FARLICCHI SEMPRE FAVOREVOKI AI POLITICI V… - justauser2022 : I famosi 'sondaggi politici' con i 5 Stelle al 10%. #IoVotoM5SconConte -

oggi: chi vincerebbe dopo la caduta di Draghi. M5s sotto il 10% Roma, 1 agosto 2022 - I temi riguardanti la crisi energetica e i salari sono le priorità per la maggioranza assoluta ...Crisi energetica (64,9%) e salari per (54,9%) sono le priorità per la maggioranza assoluta degli italiani. Seguiti da due temi che guardano soprattutto al futuro: ambiente (45,2%) e giovani (38,5%). E'...Il sondaggio Quorum/YouTrend per Sky TG24. Pd punto di riferimento per economia e politica estera, la Lega per la sicurezza. Le figure più affidabili restano Mattarella e Draghi (in calo) ...(Adnkronos) – Decimale più o meno le elezioni politiche 2022 saranno un testa a testa tra Pd e Fdi. Lo conferma il sondaggio realizzato da Quorum/YouTrend per Sky TG24 diffuso oggi dal canale all news ...