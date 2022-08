Solo il 23% degli aventi diritto ha accesso alle cure palliative Storie di coraggio e vita | nonostante tutto

(Di lunedì 1 agosto 2022) (Adnkronos) - Coghe (Pro& Famiglia): «Chiediamo che lo Stato ascolti le voci di chi vuole continuare a vivere, fornendo ai malati efamiglie il supporto e l'assistenza medica e psicologica che necessitano» Roma, 01 agosto 2022 - La legge n. 38 del 2010 stabilisce che lerappresentano uninviolabile di ogni cittadino. In Italia, però,1 persona su 4 riesce a ottenere quest'assistenza, con alcune regioni come Calabria o Campania, in cui la copertura è di appena 18%. Un dato che troppo basso, sopratse paragonato a quello di Germania e Regno Unito che raggiungono rispettivamente il 64% e il 78%. Pro& Famiglia Onlus, che promuove i valori della, dal concepimento fino alla ...

petergomezblog : Crisi di governo, Gelmini a La7: “Ministri e gruppi di Forza Italia informati solo a cose fatte. Berlusconi? Non ci… - AlexBazzaro : Spero che Calenda faccia una conferenza stampa al giorno fino al 23 settembre. Con lui che devasta la coalizione di… - fattoquotidiano : Parla la capogruppo del Movimento 5 Stelle: “Per noi niente accozzaglie: il voto utile solo sui temi” @lucadecarolis - Tannhauser00 : RT @ilPellicano_: 45 anni,3 figli,il primo a 22,da 23 ho e mantengo la mia famiglia,vita abbastanza impegnativa come molti sanno,ovviamente… - Yuro_23 : @pmm131x @MarcoYera @MassiDL273 difensivamente ha due terzini oscesi e ha un solo centrale di livello che ad oggi ha giocato solo a 3 -

Movieplayer.it

La Guernica del mare L'immaginazione si può usare nonper gli scogli in mare, ma anche per le ... '22,, 24!', contano dagli scogli vicini mentre i giovani rompono lo specchio d'acqua con la ......dei casi attraverso carte di credito o prepagate e il,6% di queste transazioni è veicolata da un digital wallet. Al netto degli altri metodi di pagamento, il contante viene utilizzatonel 3,8%... DC League of Super-Pets conquista il box office americano, ma incassa solo 23 milioni La pellicola d'animazione DC League of Super-Pets debutta n prima posizione al box office americano estivo, ma non sfonda il muro dei 23 milioni a fronte di un budget di 90 milioni. L'animazione non c ...Stando alle ultime indiscrezioni, a cui si aggiungono dichiarazioni del CEO di Intel, la CPU server Sapphire Rapids difficilmente debutterà in volumi quest'anno. La quarta generazione di Xeon Scalable ...