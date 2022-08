SKY – Il Napoli cede Contini alla Sampdoria. Giuntoli lavora per il nuovo portiere da regalare a Spalletti” (Di lunedì 1 agosto 2022) Sky, Gianluca di Marzio ha parlato della cessione di Contini alla Sampdoria e del nuovo portiere del Napoli. Il Napoli continua a lavorare per regalare un portiere di alto livello a Luciano Spalletti. Ben avviati i contatti con il Chelsea per Kepa, resta da risolvere il nodo relativo all’ingaggio. I partenopei sondano come alternativa anche Mignolet, al momento in forza al Bruges. Nikita Contini è pronto a salutare il Napoli per trasferirsi in prestito alla Sampdoria. Della questione ne ha parlato l’esperto di calciomercato delle reti SKY Gianluca Di Marzio: “Il portiere dirà sì alla ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 1 agosto 2022) Sky, Gianluca di Marzio ha parlato della cessione die deldel. Ilcontinua are perundi alto livello a Luciano. Ben avviati i contatti con il Chelsea per Kepa, resta da risolvere il nodo relativo all’ingaggio. I partenopei sondano come alternativa anche Mignolet, al momento in forza al Bruges. Nikitaè pronto a salutare ilper trasferirsi in prestito. Della questione ne ha parlato l’esperto di calciomercato delle reti SKY Gianluca Di Marzio: “Ildirà sì...

SkyTG24 : Salerno, focolaio Covid su nave migranti: De Luca blocca lo sbarco - sscnapoli : ?? #NapoliMallorca in diretta sulla nostra pagina Facebook e su Sky ?? - sscnapoli : ?? #NapoliAdana domani alle ore 20:30. Seguila in diretta pay per view sulla pagina Facebook del club e su @SkySport… - infoitsport : SKY – Il Napoli cede Contini alla Sampdoria. Giuntoli lavora per il nuovo portiere da regalare a Spalletti” - napolipiucom : SKY - Il Napoli cede Contini alla Sampdoria. Giuntoli lavora per il nuovo portiere da regalare a Spalletti' #Kepa… -