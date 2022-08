Signornò. Meloni non vuole Salvini al Viminale né alla Farnesina (Di lunedì 1 agosto 2022) Al ministero degli Interni "Giorgia preferirebbe Urso", spiega uno dei suoi colonnelli. Intanto oggi c'è stato il primo incontro del centrodestra sul programma: accordo lontanissimo Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 1 agosto 2022) Al ministero degli Interni "Giorgia preferirebbe Urso", spiega uno dei suoi colonnelli. Intanto oggi c'è stato il primo incontro del centrodestra sul programma: accordo lontanissimo

Silvio Berlusconi chiede altro tempo e alla fine resta ad Arcore. Giorgia Meloni e Matteo Salvini in pressing Tre signornò che si vedono per sfornare un tweet inutile. Da Conte, Letta e Speranza nessun nome ...ampia su personalità autorevoli nel campo culturale del centrodestra' dice esplicitamente la Meloni.