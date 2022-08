Siglato accordo tra UniCredit e Zes Campania per lo sviluppo del territorio (Di lunedì 1 agosto 2022) È stato firmato oggi a Napoli il protocollo di intesa tra UniCredit e il Commissario Straordinario del Governo per la Zes Campania, finalizzato a valutare l’individuazione di iniziative e progetti che possano offrire opportunità di crescita alle imprese e al territorio. La Zes Campania è una delle otto aree del Mezzogiorno destinatarie di specifiche agevolazioni fiscali e semplificazioni burocratiche, da realizzarsi intorno ad aree portuali che presentino le caratteristiche di porti di rilevanza strategica, finalizzate a favorire lo sviluppo economico del Sud Italia. In base all’accordo, UniCredit si impegna a essere partner finanziario delle imprese che vogliono investire nella Zona Economica Speciali della Campania, attraverso l’offerta di strumenti ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 1 agosto 2022) È stato firmato oggi a Napoli il protocollo di intesa trae il Commissario Straordinario del Governo per la Zes, finalizzato a valutare l’individuazione di iniziative e progetti che possano offrire opportunità di crescita alle imprese e al. La Zesè una delle otto aree del Mezzogiorno destinatarie di specifiche agevolazioni fiscali e semplificazioni burocratiche, da realizzarsi intorno ad aree portuali che presentino le caratteristiche di porti di rilevanza strategica, finalizzate a favorire loeconomico del Sud Italia. In base all’si impegna a essere partner finanziario delle imprese che vogliono investire nella Zona Economica Speciali della, attraverso l’offerta di strumenti ...

