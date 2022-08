Shakhtar Donetsk: affittato il Legia Training Center di Varsavia, giocherà lì da agosto a novembre (Di lunedì 1 agosto 2022) Lo Shakhtar Donetsk ha affittato per il periodo tra agosto e novembre 2022 il “Legia Training Center” di Varsavia. Lo ha reso noto lo stesso club ucraino, precisando che il centro servirà per gli allenamenti e il Legia Stadium, per le gare interne di Champions League. Il centro di allenamento inoltre sarà teatro delle gare dello Shakhtar Under 19 per le partite casalinghe della UEFA Youth League. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 1 agosto 2022) Lohaper il periodo tra2022 il “” di. Lo ha reso noto lo stesso club ucraino, precisando che il centro servirà per gli allenamenti e ilStadium, per le gare interne di Champions League. Il centro di allenamento inoltre sarà teatro delle gare delloUnder 19 per le partite casalinghe della UEFA Youth League. SportFace.

