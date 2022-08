Serse Cosmi con Blanco: FOTO (Di lunedì 1 agosto 2022) L'allenatore Serse Cosmi ha postato su Instagram una FOTO con il cantante Blanco: entrambi sono tifosi della Roma. Visualizz... Leggi su calciomercato (Di lunedì 1 agosto 2022) L'allenatoreha postato su Instagram unacon il cantante: entrambi sono tifosi della Roma. Visualizz...

Andrea100844 : @InsiderLazio A insa lasciali perde... so troppo carichi, so 15 anni che a agosto vincono tutto e poi quest anno c… - Captivus_acm : @loca_acm Dopo Serse Cosmi - antizhanghiano_ : @Jacobzt_ anche serse cosmi però - trastatore : @contracrypto No no è vero. Serse Cosmi ha fatto di peggio in quanto a cambio di tono di voce - infoitsport : Il Mattino da Castel di Sangro live: c'è Serse Cosmi con Claudia Mercurio -