Serie B, le trattative di giornata: Como scatenato, il Genoa pensa alle uscite. Grana panchina per il Palermo (Di lunedì 1 agosto 2022) Ultimo mese di calciomercato e le squadre di B vogliono farsi trovare pronte. Tante le nuove trattative di giornata, a partire da una delle... Leggi su calciomercato (Di lunedì 1 agosto 2022) Ultimo mese di calciomercato e le squadre di B vogliono farsi trovare pronte. Tante le nuovedi, a partire da una delle...

cmdotcom : #SerieB, le trattative di giornata: #Como scatenato, il #Genoa pensa alle uscite. Grana panchina per il #Palermo - sportli26181512 : Serie B, le trattative di giornata: Como scatenato, il Genoa pensa alle uscite. Grana panchina per il Palermo: Ulti… - PianetaMilan : #Calciomercato @SerieA #LIVE: acquisti/cessioni UFFICIALI e trattative - #Calcio #SerieA #SerieATIM - ILOVEPACALCIO : Tuttosport: 'Como, ecco Fabregas. Ascoli: assalto a Simy. Tutte le trattative del giorno in serie B' - Ilovepalermo… - Profilo3Marco : RT @Corriere: Milan, De Ketelaere oggi a Milano. Roma, Wijnaldum è quasi fatta Tutte le trattative in diretta -