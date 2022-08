Sequestrò e picchiò un dipendete per un credito vantato | in manette un 35enne

(Di lunedì 1 agosto 2022) Roma – Lo scorso 28 luglio, la Squadra Mobile di Roma ha eseguito un’ordinanza con la quale il Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale di Roma, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo classe 1987. L’indagato è gravemente indiziato di essere l’autore di un sequestro di persona a scopo di estorsione, nonché di una tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. I fatti risalgono al primo pomeriggio del 9 maggio 2022, quando al Centro Operativo Telecomunicazioni della Questura di Roma giungeva la segnalazione di un sequestro di persona che si stava svolgendo in località Aprilia. La responsabile di una società romana segnalava che un suo collaboratore era stato sequestrato dal titolare di una ditta individuale operante nel settore dei lavori edili, al quale erano stati affidati ...

LAGORAI . L' Oasi di Valtrigona , situata in una valle laterale alla val Calamento , rappresenta l'unica oasi Wff di tutto l'arco alpino. Si estende per 236 ettari ai piedi della catena Lagorai e al ...Il " picchio rosso ", la " cincia mora " e " dal ciuffo ", il " luccherino ": tutti sequestrati perché custoditi in modo non conforme alla legge. Ma anche un pastore belga morto e in stato di ...