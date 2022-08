Sedicenne con documento falso e arma | “Volevo andare in discoteca”

Leggi su anteprima24

Napoli – Un, per 'provare' che era maggiorenne e che non aveva 16 anni ed un coltello a serramanico di 22 centimetri 'per difendersi dai malintenzionati'. Il tutto per trascorrere una serata in, ad Ischia. Ma è stato fermato dai carabinieri e per il 16enne i programmi sono del tutto saltati. Il giovane è stato notato dai militari al suo sbarco dall'aliscafo ad Ischia Porto ed è stato sottoposto a perquisizione. Si è scoperto, così, che oltre all'era anche in possesso di una carta di identità con una data di nascita falsa. Nel corso della serata è stata inoltre denunciata per guida sotto l'influenza dell'alcool una turista 44enne e segnalati alla prefettura 4 giovani per uso di stupefacenti.